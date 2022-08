Dara Bubamara: Ne znam zašto sam se razvela

Nasuprot mnogim parovima poslije razvoda, pjevačica Dara Bubamara sa svojim bivšim mužem Milanom je u odličnim odnosima:

"Milan i ja jako lepo funkcionišemo, 99 odsto brakova ne živi dobro kao nas dvoje iako nismo u braku. On mi je najveći prijatelj, i ja njemu. Ne znam ni zašto smo se razvodili kad tako lepo živimo. Njegovi roditelji su me obožavali, kao što su i moji njega. Prošle godine imali smo tragedije. Preminuo je moj otac, a Milanu i otac i majka. Ipak, u tom bolu smo bili zajedno. I živimo za našu porodicu, ona nam je sve. Planove pravim po njima, otkrila je pjevačica, pa se pohvalila svojim nasljednikom:

"Kosta je moj najveći uspeh u životu. Već dve godine ide u englesku školu u Beogradu, govori engleski, francuski i španski. Volim što ima srpski i francuski pasoš. Jako sam dobro organizovana što se tiče sina. Bili smo u Turskoj na moru, pa je sa tatom išao u Crnu Goru, a sreli smo se u Banjaluci, odakle je išao u Bosansko Grahovo da vozi kvadove. Tamo su mu živeli baka i deka po ocu. Moj bivši muž Milan ima veliku familiju, tako da je Kosta sada sa njima, uživa."

Kosta je izrastao u vaspitanog dječaka, a Dara kaže da pored svih obaveza naporno trenira:

"Izrastao je u lepog, dobrog i vaspitanog dečaka, koji nije bahat, već je skroman. Nema na koga ni da bude iskvaren. Dobar je đak, ide na treninge... Kažem često da više trenira nego Ronaldo u njegovo vreme. Ide na vaterpolo, atletiku, sportskog je duha. Često mi govori: 'Mama, hoću da uspem zbog tebe i tate!' Želi da postane slavan fudbaler", istakla je ponosno pjevačica.

Otkrila je i da Kosta dosta liči na nju:

"Bukvalno onako kako su mene vaspitavali tata i mama. Bila sam tatina princeza, nikada nije glas podigao na mene. A i ja sam takav tip - ako si sa mnom lepo, ja sam ti još bolja. Ako hoćeš na silu, dobiješ kontru. Takav je i Kosta. Njemu sam kao drugarica, puno pričamo, dosta je zreo. Milan je malo stroži, ali mi se to sviđa, neka neko bude autoritet", rekla je za "Kurir".

"Kosta je dete koje ništa ne traži. A sve ima. Kupili smo mu najbolji kompjuter u regionu, a on kaže: 'Joj, mama, nije trebalo'. Sami mu kupujemo, smatrajući da mu treba. Ali on nije hteo ni novi telefon, ni slučajno, bio je zadovoljan onim koji ima. Često se i posvađamo. Preti da će pokloniti drugu ono što mu kupimo bez njegove želje", navodi ona, te se dotakla i dijeta i uljepšavanja:

"Vodim računa o sebi. Malo dijete, sređujem lice... Sve svetske zvezde to rade. Ili se baviš ovim poslom u fulu, ili se ne baviš. Ima pevačica koje bi više postigle da su smršale, sredile lice, imale više snage. Publika to prepozna i neće ni da ide da ih gleda. Ne voli one koji ne ulažu u sebe. O meni opet preteruju i kad je reč o operacijama i ciframa. Ne krijem da jesam ulagala u sebe. Ali džabe to sve kada moja energija zapravo pokida! Najviše radim na pozitivnoj energiji, a ona se dobija tako što radim samo ono što želim! Imam strašno mnogo samopouzdanja. Ljudi vole moju ludu dobru energiju. Kosta mi kaže: 'Mama, znaš li zašto tebe vole? Zato što si jedna duša!'", zaključuila je za pomenuti medij.