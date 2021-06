Dara Bubamara: Svuda je normalna razlika u godinama sem u Srbiji

Folk pjevačica Dara Bubamara otkrila je da ne smatra da su godine bitne za emotivni odnos dvoje ljudi, te je otkrila kako se slaže sa svojim momkom Tonijem.

Otkako su u vezi, folkerka i njen dvadeset jednu godinu mlađi momak, uvijek su zanimljivi javnosti, prvenstveno zbog razlike u godinama, ali i zbog "turbulentnog" odnosa.

Njih dvoje umiju često da se otprate na društvenim mrežama zbog sitnih čarki, te je pjevačica nekoliko puta demantovala navode da nisu zajedno.

Ono što je sada istakla, gostujući u emisiji "Premijera Vikend Specijal" jeste to da je velika razlika u godinama između partnera svuda, sem u Srbiji, normalna pojava.

"On ima u glavi 45, a ja 25 (smijeh). Meni to nije bilo bitno, stvarno. To je normalno u svetu, naravno da je kompliment, ali niko ne priča o godinama, to je ljubav. Jedino je u Srbiji tabu. A u stvari privatno, neke žene koje nisu javne ličnosti, jao, jao... Mene je baš briga za druge, ja radim šta hoću i šta želim, to je ključ mog uspeha. Ja nikad nisam živela lažno", rekla je Dara.