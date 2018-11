Dara Bubamara ostavila košarkaša

Folk pjevačica Radojka Adžić (42), poznatija kao Dara Bubamara, ostavila je 17 godina mlađeg košarkaša Nemanju Bezbradicu.

I to, navodno, u trenutku kada ju je zaprosio! Izvor blizak folkerki rekao je da je Dara zaljubljena u Nemanju, ali nije bila spremna za brak. Njoj je karijera prioritet, a sportista je želio porodicu.

S obzirom na to da je Dara dvaput bila u braku (sa Lazarom Dugalićem i Milanom Kesićem sa kojim ima sina Konstantina), ne želi više da se udaje, a to je rekla i dečku Nemanji. Zato ju je njegova prosidba neprijatno iznenadila. E, sad, da li je to bio jedini razlog za prekid veze, ostaje da vidimo....

(novosti.rs)