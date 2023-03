Dara Bubamara otpratila Anu Nikolić sa Instagrama

Pjevačica Dara Bubamara je otpratila Anu Nikolić sa Instagrama, nakon njene izjave.

Naime, Ana je nedavno izjavila da je ranije čula pesmu "Koka roka", ali da ne može da veruje da ju je neko uopšte snimio.

"Nisam čula za to i nisam znala ni da je izašla "Koka roka". Meni je Laća puštao tu pesmu još odavno. Meni je to bilo nešto užas. Pitala sam ga šta mu je to. Ne mogu da shvatim da to neko može da peva. Mislila sam da to niko neće snimati, ali eto", rekla je ona u emisiji na Kurir televiziji.

Dara očigledno nije ostala imuna na njene reči, te ju je otpratila sa Instagrama, iako Ana nju još uvijek prati.

Pjevačice se za sada nisu oglašavale po ovom pitanju, a kao će reagovati kada se uživo sretnu ostaje nam da vidimo.