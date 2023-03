Dara Bubamara prozvala svoje kolege

Pjevačica Dara Bubamara važi za nekog ko je bez dlake na jeziku, te joj nije problem da javno kaže sve što misli.

Naime, pjevačica se nedavno našla na osudu javnosti zbog nove pjesme "Koka roka".

"Mnogo laži. Pesma je davno urađena, Laća i ja smo to radili. Ja sam malo izmenila teksta. Ja najavim, pa se kače za mene i za marketing, to je nedostatak njihovih pesama, albuma, muževa. Ja sam uvek napadana. Moje dobro pobedi njihovo zlo. Dosta je tu laži. Šta je mene zabolelo, ne to što spletkare rade, nego jer se spominje Laća koji je bio moj jako dobar prijatelj, a dečko više nie živ. Nema poštovanja prema njemu, Marini Tucaković, Futi. Ne mogu da verujem koliko su ljudi zli i zato im je tako u životu. Ja sam imala milion tekstova od pevačica, Viki, Sekine... Najbolje da uzmem, pa to da objavim. Na šta to liči? Nikad mi to ne bi palo na pamet. Ne činim nikome zlo, ostvarena sam i gledam svoje dvorište. Mnogo radim, privatno sam sa svojim sinom. Nemam probleme da sam dokona i da nekome spletkarim", priča Bubamara.

Dara se takođe osvrnula i na oprtužbe i da je platila pratioce.

"Ja sam na Instagramu imala oko 500-600.000 pre nego što je krenula frka sa pesmom koju su mi ukrali, pa su se Španci javljali i pisali da je plagijat. Dosta ljudi iz Španije me je zapratilo, znate kako to ide. Meni nikad nije palo na pamet da platim pratioce, ni preglede. Znate koja je priča bila sa pregledima iz Bangladeša, a nije bila u trendingu. Ja sam imala 400.000, pa sam bila u trendingu. Klinci sve znaju, publika je jako pametna. Ubedi svoju komšinicu i kućnu pomoćnicu da imaš toliko pregleda. Ja sam imala 1500 klikova na TikToku za 7 dana, to ne možeš da platiš. Treba pustiti sve i biti prirodan, a to jer su zli, tako im se vraća", govorila je Dara za Blic.