Dara Bubamara raskinula sa dečkom

Popularna pjevačica Dara Bubamara navodno je raskinula vezu sa 21 godinu mlađim Markom Dujakovićem Tonijem, kako se navodi, zbog milionera iz Monte Karla.

Pjevačica već neko vrijeme nije u vezi sa Tonijem, a milionera, koji živi u kraljevini i ima 35 godina, ali je našeg porijekla, upoznala je preko prijatelja.

Između njih su proradile emocije na prvi pogled, kako piše Kurir, pa je Dara odmah Toniju rekla da je najbolje da se raziđu. Njemu navodno nije bilo pravo, naročito kada je saznao da je zamijenjen uspješnim biznismenom.

Inače, u posljednje vrijeme Dara se sa Tonijem nije pojavljivala na javnim mjestima, ali nije ni objavljivala fotografije na Instagramu.

"Sa Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je voleo starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine", rekla je Dara jednom prilikom o Toniju.

(Telegraf.rs)