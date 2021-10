Darin dečko milioner iznajmio stan u Đokovićevoj zgradi

Dara Bubamara, kako pišu mediji, uživa u ljubavi s novim dečkom, mladim biznismenom srpskog porijekla koji posljednjih pet godina živi i radi u Monte Karlu, a koji je sada, kako se navodi, zbog pjevačice na godinu dana iznajmio stan u zgradi u kojoj živi i Novak Đoković kada boravi u kraljevini.

Pjevačica trenutno boravi u Dubaiju, ali će nakon odmora da otputuje kod dečka. Kako se dalje navodi, folkerka je zbog novog izabranika prije dva mjeseca raskinula vezu sa dvadeset godina mlađim Markom Dujakovićem Tonijem, s kojim je bila godinu dana u vezi.

"Dara fura samo piletinu. Tonija je izgustirala i našla novog dečka koji je odlepio za njom. Toliko mu se sviđa da je zbog nje iznajmio stan u zgradi kod Noleta, gde retko ko može da uzme stan. Međutim, on je toliko jak da je uspeo za kratko vreme da sebi i njoj iznajmi nekretninu jer je to luksuznije od svakog hotela. Eto, hteo je da je impresionira i to mu je pošlo za rukom", priča sagovornik.

Prema njegovim rečima, Dara je prošla kroz težak period zbog očeve smrti i to je jedan razlog više što njen dečko želi da joj udovolji u svemu.

(Telegraf.rs)