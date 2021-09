Darko Lazić: Dugujem pola miliona evra

Darko Lazić kaže da pored ogromne sume novca koju navodno duguje nema od čega da kupi stan novoj djevojci Barbari Bobak, pošto se priča kako planira da joj pazari nekretninu od 200.000 evra.

"Jao ljudi, pa ja dugujem više od pola miliona evra odakle meni para za stan (smeh)…Istina je da Barbara i ja živimo zajedno u iznajmljenom stanu u Novom Sadu, sve drugo, ponavljam, su budalaštine. Imam 30 godina, vreme mi je da se smirim, da uživam sa ženom koju volim i da se posvetim karijeri", rekao je Darko.

Ističe, veza sa njom mu prija i shvata kako je došlo vrijeme da se uozbilji, te da "za greške više nema mesta".

"Ja sam bio slobodan čovek kada sam je upoznao i to je jedino bitno. Zajedno smo više od tri meseca, a toliko nam je lepo i uživamo u svakom trenutku da oboje mislimo da smo mnogo duže zajedno. Upoznali smo se na jednoj privatnoj proslavi i opčnila me je svojom energijom, glasom i harizmom", objasnio je pjevač.

Nadovezala se i njegova nova djevojka, koja prije veze sa njim nije bila prisutna u medijima.

"Znala sam ja ko je Darko, naš najbolji pevač (smeh), ali kada sam ga videla na proslavi nisam uopšte imala sliku o njemu kao o dečku sa kim bih ja bila. Pohvalio me je kako pevam, a ja sam bila oduševljena kakvu je atmosferu napravio i koliko je pozitivan. 'Prodao' mi je foru da želi moj broj kako bi imali zajedničke nastupe, ali nisam mu ga dala, morao je malo da se potrud (smeh). Moj prijatelj Peđa me je 'izdao' i dao mu broj… Malo smo se dopisivali, zvao me je na piće, a ostalo je istorija", kroz smijeh je rekla Barbara za Toxictv.rs.

"Poslednja tri meseca svašta sam pročitala i nažalost čula o sebi. Kako sam ja otimačica muževa, kako rasturam brakove, kako sam sa Darkom da bih napravila bolju karijeru, međutim, stvarno se trudim da ne razmišljam o takvim stvarima jer samo Darko i ja znamo šta je istina. On je bio slobodan kada sam ja ušla u vezu sa njim, a karijeru sam imala i pre njega", kazala je Bobakova.

(Telegraf.rs)