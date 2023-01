Darko Lazić ide na australijsku turneju, evo koliko će zaraditi

Darko Lazić uskoro odlazi u Australiju gdje će održati turneju na kojoj će, prema saznanjima beogradskih medija, zaraditi 160.000 dolara, odnosno oko 100.000 evra.

Organizatori su folkeru zakazali pet koncerata, u Brizbejnu (25. januar), Adelejdu (27. januar), Pertu (28. januar), Melburnu (3. februar) i Sidneju (4. februara).

Karte još nisu rasprodate, a kako kažu naši izvori, vlada veliko interesovanje publike.

"Kapaciteti klubova gde Darko treba da peva su veći, uglavnom može da stane preko hiljadu ljudi, tako da karte i ne mogu da se brzo rasprodaju. Ali za Brizbejn i Pert vlada veliko interesovanje, pa će za ta mesta brzo biti prodate ulaznice. Darko je ovde već dolazio i ljudi u Australiji odlično reaguju na njegovu muziku, tako da ne sumnjamo u uspeh turneje", kaže sagovornik, koji je uključen u organizaciju.

Lazićev honorar je fiksni, odnosno ne zavisi od prodaje ulaznica.

"S njim smo dogovorili cenu za celu turneju, u pitanju je cifra od 160.000 dolara. Od te cifre on treba da plati bend koji dolazi s njim, a cena avionskih karata i smeštaja u hotelima je na teret organizacije. Moram da kažem da je ovo jedan od većih honorara i da dosta pevača koji dolaze ovde u Australiju dobija manje para. Ako se uzme u obzir da će Darko održati pet koncerata, to znači da će za svaki od njih dobiti po 32.000 dolara, a to je oko 20.000 evra. Naravno, i nama će se isplatiti saradnja s njim. Mogu da vam kažem da će cena ulaznice za njegov koncert u noćnom klubu u Melburnu biti 100 dolara (oko 65 evra), a kapacitet ljudi je 1.500, što znači da maksimalan profit od karata može da bude 150.000 dolara (preko 97.000 evra). Međutim, polovina od toga otići će na plaćanje troškova nastupa, poput dnevnica za osoblje (konobare, obezbeđenje i slično), zakup prostora, porez i drugo", navodi izvor.

Prema riječima sagovornika Kurira, u Australiji su do sada najbolje prošle turneje Marije Šerifović i Saše Matića.

"Saša je skoro bio i ne pamti se da je neka zvezda sa Balkana imala tako uspešnu turneju kao on na ovom kontinentu. Ja lično nisam radio u organizaciji, ali pouzdano znam da je organizator ostvario prihod od 200.000 dolara (blizu 130.000) samo od jednog koncerta u Melburnu, gde je ulaznica bila sto dolara. To je apsolutni rekord!", kaže izvor.

Takođe, i Marija Šerifović je prije nekoliko godina imala uspješne nastupe.

"Ali, koliko se sećam, ona je tražila nešto veće honorar, mislim da je uzela tada oko 100.000 evra za dva koncerta. Jeste bilo puno ljudi na tim nastupima, ali organizatorima skoro da ništa nije ostalo zarade", zaključio je izvor Kurira.