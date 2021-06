Darko Lazić ima novu djevojku, uživaju u Švajcarskoj

Darko Lazić nakon raskida sa Marinom Gagić uplovio je u vezu sa koleginicom Barbara Bobak, a sada su i potvrdili da su zajedno.

Naime, ona je na Instagramu podijelila njihove zajedničke video snimke sa proslave rođendana u Švajcarskoj, na koju ju je odve

Njih dvoje su sve vrijeme pjevali dok nisu skidali osmoijehe sa lica, a jasno je koliko su prisni, te nema sumnje da uživaju u ljubavi.

Inače, za Kurir oglasili i Darkovi bliski prijatelji, koji su nam ispričali da on više bez nje ne može ni da zamisli život.

"Darko je ludo zaljubljen u Barbaru i čuju se i gledaju preko video-poziva svakodnevno po više puta. On već planira da Barbara dođe kod njega u Nemačku da zajedno žive i nije isključeno da će se to i dogoditi, s obzirom na to da ne planira uskoro da dolazi u Srbiju", rekli su.

Podsjetimo, nova Darkova djevojka se zove Barbara ima 22 godine i iz Futoga je, kod Novog Sada.

Kako naš izvor blizak Laziću navodi, ona i pjevač se poznaju duži period, a i nekoliko puta su zajedno pjevali po Beogradu i Srbiji na veseljima, ali i po klubovima širom dijaspore.