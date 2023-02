Darko Lazić mora na još jednu operaciju

Folk pjevač Darko Lazić u strahu je zbog operacije koja mu sleduje.

On već neko vrijeme sve bolje hoda, a, kako je poznato, godinama nije mogao da se sasvim osloni na nogu povrijeđenu u saobraćajki.

Darko Lazić se plašio da potrči, ali redovni treninzi ojačali su muskulaturu i on sada ne samo da može da se osloni, nego u toj nozi osjeća i snagu i stabilnost.

"Leđa i lijevo rame su mi pravili problem, ali u odnosu na sve ostalo to mi je najmanje smetalo. Lijepo sam se oporavljao, sve je bilo kako treba, ali sada kada sam počeo da treniram vidim da ruku ne mogu da pomjeram kako treba, jako me boli", govori Darko i dodaje da očigledno nešto nije sraslo kako treba, pa su mu ljekari rekli da mora na detaljan pregled, a onda i na operaciju, koju on već godinu dana odlaže", prenosi Blic.