Darko Lazić nakon očeve smrti otputovao u BiH

Pjevač Darko Lazić teško je podneo očevu smrt koji je preminuo uslejd komplikacija posle operacije smanjenja želuca.

Nakon sahrane, pjevač je napustio državu i sa porodicom otišao u Mostar kako bi se sklonio od svega, skrenuo misli i malo odmorio.

On se odatle oglasio i istakao da ga je život naučo da se bori, te i da se trudi da zbog djece emotivno ne padne.

"Život te uči da se boriš i što kažu 'sve što te ne ubije, to te ojača', a na neki način je tako. Ne smeš nikad u životu da padneš. I kad ti je najteže moraš da se boriš i da nastaviš dalje. Ono što je meni najbitnije, to su moja dva deteta, ćerka Lorena i sin Aleksej. To je moja najveća motivacija u životu, jer se za njih živi i za njih se bori", započeo je.

"Ako padnem ja, padaju svi oni, a to ne sme nikad da se dogodi. Život je pun problema i neočekivanih stvari. Danas te ima, sutra te nema. Nema predaje, borbe kroz život mora da bude, imam prejake pesme u najavi, jedan je duet sa mojom kumom Andreanom Čekić, a drugi sa Anidom Ćušićem iz Mostara i zaista mi je velika čast", objasnio je Darko.

Podsjećamo, otac Darka Lazića, Milan preminuo je u nedjelju 13. decembra, nakon komplikacija posle operacije smanjenja želuca. On je 15. decembra, sahranjen na groblju u Brestaču, a na vejčni počinak ispratili su ga sin Darko, supruga Branka, porodica, prijatelji i komšije. Darko je na sahrani sve vrijeme plakao, a uz njega je bila vjerenica Marina Gagić, dok je pjevačevoj majci Branki pozlilo kada su kovčeg spuštali u raku. Pala je na zemlju i sve vrijeme jecala, prenosi Mondo.rs.