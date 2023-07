Pjevač Darko Lazić privodi kraju pripreme za svadbu koja će biti 30. avgusta.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija njegovog automobila u mint zelenoj boji.

Zanimljivo je to da je automobil bio bijele boje, ali je on odlučio da to promijeni.

Time je iznenadio partnerku Kaću. Prema podacima na internetu, to ga je koštalo oko 3.000 evra.