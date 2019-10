Darko Lazić otkrio u koga je bio zaljubljen kao dječak

Darko Lazić otkrio je da je kao dječak bio zaljubljen u Zlatu Petrović.

Popularni pjevač pričao je o privatnom životu za "Glossy lično" kada mu je postavljeno pitanje u koga je bio zaljubljen kao mali. Darko se najprije nećkao i nije htio da kaže ko je u pitanju, ali je ipak rekao.

"Sramota me da kažem. Bio sam dete, ali meni je tada Zlata Petrović bila jako lepa žena", rekao je Darko stidljivo.

Pjevačica se oduševila ovim Darkovim priznanjem.

"Duša moja, ja ga obožavam. Drago mi je što je iskren. Mnogi su bili zaljubljeni u mene. Svakako mi to imponuje. I ja sam kao dete, kad sam imala osam godina, bila zaljubljena u harmonikaša Nešu u selu, koji je stariji od mene 20-30 godina. Bili smo svi zaljubljeni u Čolu. Ništa me to ne iznenađuje", kaže Zlata i dodaje da je bliska s pjevačem.

Foto: Printscreen Youtube

"Darko se druži s mojim starijim sinom i ja radim s njim svadbe. On mene zove majka. Simpatičan je. Kaže: 'Uvek sam voleo tvoje pesme'. On je čovek s velikom dušom", kaže ona i otkriva da joj se i dalje udvaraju mlađi muškarci.

"Mnogo mlađi ljudi me spopadaju, a ja im kažem: 'Ajde, bre, dete, nemoj da zezaš"', kaže Zlata.

Nije Darko jedini pjevač koji je bio zaljubljen u Petrovićevu. Svojevremeno je i Halid Muslimović priznao da mu je Zlata bila simpatija.

"Zlata Petrović je moja neostvarena ljubav", rekao je on, a pjevačica je to priznala:

"Ja sam kod njega jedno vreme i živela, jer smo mnogo putovali tada, imali smo po tri koncerta dnevno. I tada je meni Halid govorio da sam ja njegova neostvarena ljubav, a ja mu kažem: "Čekaj, maco, red podugačak".

(kurir.rs)