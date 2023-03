Darko Lazić ponovo ide pod nož

Popularni folker Darko Lazić u jednoj emisiji govorio je o opštinskom vjenčanju sa Katarinom, kao i njihovim planovima, a otkrio je i zbog čega je morao da prorijedi nastupe, kao i kojoj estetskoj korekciji će se podvrgnuti.

"Kaća i ja smo se venčali opštinski, ako Bog da biće i crkveno i svadba. Hteo sam da zadržim svoj privatni život za sebe. Preko glave mi je nekih stvari", rekao je Lazić.

Pjevač je onda progovorio o poslovnim poduhvatima, ali i priznao kojoj će se estetkoj korekciji podvrgnuti.

"Snimio sam četiri nova spota, hteo sam nešto malo drugačije. Ja inače mrzim da snimam spotove, ali sam našao toliko dobre pesme… Idem da zatežem amlo kosu, trudim se koliko mogu sa treningom i ishranom, ali ne mogu taj višak kože da skinem, hoću da izgledam savršeno", kaže pjevač i otkriva da je bio prinuđen da smanji broj nastupa po svadbama.

"Posle moje nesreće nemam toliko snage da nastupam i stojim ceo dan na svadbi. Izbegavam to. Nedostaje mi to, ali nemam više snage", kazao je on, prenosi Pink.rs.