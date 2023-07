Darko Lazić prvi put od razvoda s Anom proveo vrijeme sa kćerkom u Crnoj Gori

Ana Sević na odmoru je sa mužem Danielom Nedeljkovićem i djecom u Crnoj Gori, a kako je istakla ovo je prvi put da je i njen bivši Darko Lazić u toj državi proveo određeno vrijeme s njihovom ćerkom Lorenom (9).

"Videli smo se, da. Ovo je prvi put, moram da budem iskrena i da priznam, da se to desilo u Crnoj Gori, da je on proveo dan sa Lorenom i da su imali neke zajedničke aktivnosti. Drago mi je zbog toga, hvala Bogu, samo neka sve ide normalnim tokom. Ja sam uvek za to da oni provode vreme zajedno, koliko je to moguće, a ostalo je na njemu", rekla je Ana.

Na pitanje kako joj se čini Darkova nova žena Katarina, Ana kaže da je zadovoljn.

"Super. Meni je uvek bilo najbitnije da osoba sa kojom je Darko ceni i poštuje Lorenu i da ima lep odnos sa njom. Tako je sada i ja sam zadovoljna i srećna zbog toga. Sreća i zdravlje moje dece su uvek na prvom mestu", istakla je Sevićeva za Blic.

Podsjetimo, Ana će u Portonovom, luksuznom kompleksu u Herceg Novom, odmarati čak mjesec dana, a samo smještaj će nju i supruga koštati minimum 50.000 evra!