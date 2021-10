Darko Lazić se potukao sa djevojkom?

Pjevač Darko Lazić navodno se pobio sa svojom sadašnjom djevojkom Barbarom Bobak na proslavi punoljetstva kćerke Srećka Krečara, pišu mediji.

Ovim povodom konkatirali smo Lazića koji tvrdi da se nije potukao sa djevojkom, već da nekome smeta njegova sreća.

"Bože me sačuvaj više! Naravno da se nismo potukli. Što bi to radili? To je laž, svako očigledno može da kaže šta hoće, ne razumem da li ih toliko boli i da im smeta nečija sreća. Očigledno hoće da me rastave od Barbare", rekao je Darko za Telegraf Jetset.

Naime, oni su, kako pišu mediji, na proslavu u Kragujevcu došli zajedno i bili su odlično raspoloženi, a kada su krenuli kući, nastao je haos.

Darko i Barbara su se pred ljudima navodno žestoko zakačili iz samo njima znanih razloga. Jedno drugo su vrijeđali, a u tom naboju je poletjelo perje. Barbara je navodno prva nasrnula na njega, a ni Lazić njoj navodno nije ostao dužan. Prema riječima očevica, navodno su oboje su bili pod uticajem alkohola.

(Telegraf.rs)