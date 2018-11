Darku Laziću prijeti zatvorska kazna

I tog kobnog 23. oktobra kada je sebi ugrozio život Darko Lazić je vozio bez vozačke dozvole i brzinom od 150 kilometara na sat, zbog čega mu slijede još dvije prekršajne prijave.

Pjevač Darko Lazić, kojem je nakon saobraćajke izvađena slezina i urađena operacija pluća, a potom i kuka, nije ni svjestan da ga čeka i zakonska presuda. Bez obzira što je dobio teške tjelesne povrede, pjevač je sebi ugrozio život svojom krivicom i nepoštovanjam zakona, zbog čega će odgovarati.

"Kobne noći kada je sletio sa puta Lazić je vozio nepropisnom brzinom od 150 kilometara na čas zbog čega će dobiti 4 kaznena poena i moraće da plati kaznu od 10 do 20.000 dinara. Da stvar bude gora, on je vozio bez vozačke dozvole, što mu donosi još 14 kaznenih poena. Međutim, to nije sve, njega čeka i novčana kazna od 100 do 120.000 dinara ili 15 do 60 dana zatvora. Darko nema mogućnost sporazumnog priznanja krivice jer ima više od dvije prekršajne prijave", objašnjava izvor Blica upućen u cijeli slučaj.

Dodaje da Darko od 2013. godine ima evidentirano oko 12 prekršajnih prijava i sve su uglavnom slične. Poslednjih pet godina gotovo da je sve vrijeme vozio, a da mu je pri tom bila oduzeta vozačka dozvola.

Većina prekršaja je za brzu vožnju i vožnju bez vozačke dozvole, što spada među najveće kazne kada je saobraćaj u pitanju. Manji procenat su one za nepropisno parkiranje, a ima čak i jedna koju je dobio jer nije želio da otkrije ko je vozio automobil, registrovan na njegovo ime, a koji je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu.

"Darko je u nekoliko navrata vozio i neregistrovano vozio i bez adekvatne dozvole. Njegov policijski dosije kada su prekršajne prijave u pitanju dovoljno govori o tome da je riječ o nesavjesnom vozaču, koji je na kraju sebi ugrozio život ne poštujući propise", pojašnjava izvor.

Neke od Darkovih prijava su zastarjele jer ga organi reda uglavnom nisu našli na adresi koju je prijavio u Brestaču.

Nakon dugog oporavka koji mu slijedi, Darko će morati svakako da odgovara za svoje postpuke u saobraćaju, a kojih zasad ima mnogo. Postoji mogućnost da mu zbog brojnosti prekršaja i zato što je više puta napravio identično djelo, prekršajne prijave budu preinačene u krivičnu.