De Niro: Tramp je totalni gubitnik

Američki glumac, režiser i producent Robert De Niro ponovo je kritikovao predsjednika Donalda Trampa, nazvavši ga "totalnim gubitnikom" i "neostvarenim gangsterom", piše Guardian.

De Niro već duže kritikuje Trampa i to vrlo oštro. Na prošlogodišnjoj ceremoniji dodjele nagrada "Toni", kada su ga pitali šta misli o američkom predsjedniku, rekao je "je.enog" Trampa i da je predsjednikov IQ vrlo nizak.

De Niro je tokom nastupa na Late Showu sa Stivenom Kolbertom rekao da je pokušao da Trampu pruži šansu nakon što je izabran za predsjednika, ali da se "tip pokazao kao totalni gubitnik".

Dvostruki oskarovac uskoro se vraća u gangsterski žanr sa filmom "The Irishman" na Netflixu, koji će ga ponovno ujediniti s režiserom Martinom Skorseseom.

Kada je Kolbert upitao De Nira zašto je publika toliko zaljubljena u gangsterski žanr, odgovorio je: "Ljudi vole odmetnički tip, osim što sada imamo belog gangstera u Bijeloj kući", rekao je De Niro.

"Čak i gangsteri imaju moral i imaju etiku. Oni imaju svoje kodove i zna se kad nekome daju riječ. Sve što imate je vaša riječ. Ovaj tip, čak i ne zna što to znači", rekao je De Niro.

De Niro je u januarskom intervjuu za Guardian nazvao Trampa belim supremacistom.

"Mislio sam da će on kao Njujorčanin razumjeti različitosti jednog grada, ali on je gori nego što se mislilo. Šteta je to. To je loše za ovu zemlju", rekao je tada De Niro.

