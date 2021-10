Deen uživa sa dečkom i jedva je prepoznatljiv

Bosanski pop pjevač Fuad Backović Deen (39), koji je dva puta predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Evroviziji, već nekoliko godina živi u Americi.

Svojevremeno je vrlo često bio tema regionalnih medija, njegove izjave intrigirale su javnost, a onda je naprasno nestao sa javne scene.

Međutim, nova fotografija sa odmora privukla je pažnju prvenstveno bosanskih medija, naročito zbog toga što Deen na njoj pozira sa svojim emotivnim partnerom.

Riječ je o muškarcu koji se zove Vil Firson Treći, a sudeći po zajedničkim fotografijama ovaj par i te kako uživa u ljubavi.

"Svi osmjesi sa mojom ljubavlju", napisao je on i uz to stavio emotikon crvenog srca.

Deen je posljednju pjesmu objavio 26. maja 2021. godine, pod nazivom "Why Did You Have To Leave", piše Telegraf.