Dekolte Hajdi Klum s kog je teško skrenuti pogled

Hajdi Klum, manekenka i TV zvezda, došla je na posao tj. na snimanje emisije America's Got Talent u Los Anđelesu i popentalno privukla pažnju paparaca.

Naime, Hajdi se opredelila za bijelu, ljetnju haljinu sa volanima koje je uparila sa bijelim sandalama na štiklu. Ovde jeste odustala od svojih golišavim izdanja, ali je ipak pažnju skrenula na dekolte, tačnije bujno poprsje i u jednom trenutku morala je da pridržava gornji dio haljine.

Pored puštene kose sa šinkama, njemački supermodel se odlučila za upečatljive naočare, čime je zaokružila svoj poslovni izgled.

Heidi Klum puts on a busty display in a plunging white dress as she arrives to America's Got… https://t.co/ECBBwjMV6K pic.twitter.com/AviloKH5pg