Demi Lovato otkrila: Silovana sam kao tinejdžerka, ćutala sam

Pjevačica Demi Lovato u novom dokumentarnom serijalu o svom životu progovorila je o zlostavljanju koje je doživjela kao tinejdžerka.

"Izgubila sam nevinost silovanjem", rekla je 28-godišnja zvijezda u YouTube serijalu. "Barili smo se, ali ja sam rekla da ne želim dalje, bila sam djevica i nisam htjela to promijeniti na taj način. Nije bilo bitno, ta osoba je svejedno to napravila. Ja sam to zatomila u sebi i uvjerila samu sebe da je moja krivica jer sam otišla u sobu s njim, jer sam se 'zbarila' s njim", rekla je Demi, koja se proslavila s 15 godina Disneyjevom ulogom.

"Bulimija mi se pogoršala"

Ona i još neke Disney zvijezde poput Selene Gomez, Miley Cyrus i Jonas Brothersa tad su nosili takozvano prstenje nevinosti, kojima su simbolizovali da neće imati seks prije braka. To i katolički odgoj u kojem je odrasla su, kaže Demi, uticali na to da je mislila da mora ćutati o silovanju.

"Bila sam dio Disneyjeve gomile koja je javno rekla da će čekati do braka", rekla je. "Moj prvi put nije bio romantičan, bio je sr***e. A onda sam još morala stalno viđati tu osobu, pa sam prestala jesti i snalazila se na druge načine: rezala sam se, povraćala, šta god... I moja bulimija se toliko pogoršala da sam počela povraćati krv", ispričala je.

Lovato kaže i da to tad nije javno priznala dijelom i zbog toga kako se javnost odnosila prema Rihanni nakon što ju je Chris Brown napao 2009. godine. Demin silovatelj na kraju nikad nije odgovarao, iako ona kaže da je pokušala reći nekim osobama što joj se dogodilo.

"Zlostavljana sam u noći predoziranja"

Seksualnu traumu proživjela je ponovno u ljeto 2018. godine, u jutro predoziranja, zbog kojeg je hospitalizovana i nakon kojeg je doživjela nekoliko moždanih udara, kao i srčani udar. Dotad je šest godina bila trijezna, a "posustala je" nekoliko mjeseci ranije, na jednoj zabavi gdje je, priznala je, kombinovala metamfetamin, kokain, "molly", oksitocin, marihuanu i alkohol.

"Čudi me da se nisam predozirala te noći", kaže Demi.

One večeri kad se zaista predozirala, 23. jula 2018. godine, Lovato je s prijateljima bila u nekoliko barova, a zabava se zatim nastavila u njenom domu. Kad su svi otišli, Lovato je nazvala svog dilera koji joj je donio oksikodon, za koji ona danas vjeruje da je bio izmiješan s fentanilom.

"Nisam samo doživjela predoziranje, već sam i iskorištena. Doživjela sam mnogo seksualnih trauma dok sam bila tinejdžerka. Kad su me pronašli, bila sam gola, poplavila sam. Doslovno me ostavio mrtvu nakon što me iskoristio", kaže Demi.

"Kad su me pronašli u bolnici, pitali su me jesam li imala sporazumni seks. Imala sam to neko sjećanje, poput bljeska, zbog kojeg sam tad rekla da jesam. Tek nekoliko mjeseci kasnije shvatila sam da nisam bila u stanju pristati na seks", kaže.

"Doslovno sam bila odbačena i napuštena", dodala je.

Demi je nakon predoziranja imala problema s vidom te brojne druge zdravstvene probleme. "Više ne mogu voziti jer ne vidim dobro. Kad ulijevam vodu u čašu često promašim jer ne vidim", kaže.

"Predoziranje nije bio moj zadnji doticaj s heroinom"

Priznala je i da je ponovno nazvala istog dilera kad se vratila iz bolnice.

"Voljela bih da mogu reći da je ta noć bila moj posljednji doticaj s heroinom, ali nije. Htjela sam ponovo isprobati njegov izbor da me zlostavlja. Htjela sam da to sada bude moj izbor, a on je tad imao i nešto što sam željela, droge. Na kraju sam se napušila. Rastužila me ta moja odluka", priznala je.

"To ništa nije popravilo, osjećala sam se gore, ali je to bio moj način da vratim moć", kaže.

Dokumentarac o Demi Lovato Dancing with the Devil ima četiri epizode te će se moći pogledati na YouTubeu.

(Index.hr)