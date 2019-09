Denis Rodman: Madona mi ponudila 20 miliona da joj napravim dijete

Denis Rodman prisjetio se veze sa slavnom Madonom i ponude koju mu je dala.

Penzionisani košarkaš Denis Rodman i pop-kraljica Madona devedesetih godina su bili u kratkoj ljubavnoj vezi, koja je potrajala svega dva mjeseca, a on je ovih dana odlučio da podeli neke detalje iz tih vremena, i to poprilično šokantne.

Naime, danas 58-godišnji Denis tvrdi da mu je tri godine starija Madona ponudila vrtoglavih 20 miliona dolara ako s njom začne dijete, o čemu je pisao i u svojoj autobiografiji "I Should Be Dead By Now".

"Ovako je bilo, jednom sam bio u Las Vegasu i zabavljao se, kada sam primio jeziv poziv. Bila je to Madona koja me sva u panici nazvala da mi kaže kako ovulira i da se smjesta pojavim u Njujorku. Ostavio sam sve žetone na stolu, letio pet sati do Njuorka i obavio šta je tražila. Nakon toga sam odletio nazag u Las Vegas i nastavio gdje sam stao s igrom", napisao je Denis u knjizi.

Toga se ovih dana prisjetio u radijskoj emisiji "The Breakfest Club" kada su ga pitali je li to zaista bilo tako ili je možda priča preuveličana.

"Pokušavao sam, da, ovdje u Central Parku, gdje je ovde veliki stan na tri sprata. Kockao sam se jednu noć u Las Vegasu kada me nazvala iz Njujorka i rekla da ovulira. Zaustavio sam igru i otišao k njoj", potvrdio je svoju priču još jednom.

Voditelji nisu mogli doći k sebi od čuđenja, a Denis im je rekao kako bi na to i oni sami pristali kada bi im netko ponudio velik novac.

"Poslala je avion po mene, došao sam k njoj, obavio što sam trebao i vratio se kockanju u Las Vegas. To vam je istinita priča", izjavio je penzionisani košarkaš.

Denis je izjavio i kako nije zažalio što Madona ipak nije ostala trudna s njim, ali da se dijete rodilo, platila bi mu 20 miliona dolara, prenosi dnevnik.hr.

Madona danas ima šestoro dece, 22-godišnju ćerku Lurdes Leon koju je dobila s ličnim trenerom i glumcem Karlosom Leonom, 19-godišnjeg sina Roka kojeg je rodila bivšem suprugu Gaju Ričiju , a usvojila je 13-godišnjeg Davida, 13-godišnju Mersi te 7-godišnje blizance Ester i Stelu.

Denis ima troje dece, s bivšom suprugom Ani Bejks. sa njom je dobio danas 31-godišnju ćerku Aleksis i 19-godišnjeg sina Denisa Juniora, a s drugom bivšom suprugom Mišel Mojer ima 18-godišnju ćerku Triniti.