Dep tuži bivšu ženu: Namjerno se 'olakšala' u njihovom krevetu?

Glumac Džoni Dep (55) optužio je svoju bivšu suprugu, glumicu Amber Hard (32), da se namjerno 'olakšala' u njihovom bračnom krevetu zbog ogorčenosti jer je zakasnio dva sata na njen 30. rođendan. Međutim, ona je rekla da je za to kriv njihov pas Bo i da je to bila samo neslana šala, prenosi The Mirror.

Domaćica zaraćenog para izjavila je da otkrila izmet na plahtama nakon što je Dep, poslije svađe, izjurio van iz njihove kuće u Los Anđelesu. Navodno, fotografski dokazi upućuju da je Amber to učinila, iako ona čvrsto tvrdi da je kriv njihov pas.

“Bo ima ozbiljnih problema s probavom”, rekao je prijatelj Depa i Amber, te dodao da je to bila nevina stvar koju kućni ljubimci rade.

Mjesec dana nakon 'prljavog incidenta', prema sudskim dokumentima, Dep je, tokom svađe s Hard, uzeo mobilni telefon i snažno ga bacio u njen obraz i oko. Policija tu nije reagovala jer nije imala dokaza, iako je Amber pokazala fotografiju gdje se jasno vide modrice na licu. Dep nije htio ništa priznati.

“Mobilni telefon nije udario gospođicu Hard ni u lice, niti igdje drugdje”, rekli su njegovi advokati.

Policajci tvrde da su stigli do njihove kuće 25 minuta nakon navodnog napada i da nisu vidjeli nikakvu štetu, a glumica je kroz suze rekla da nije povrijeđena i da ne treba medicinsku pomoć. Nisu vidjeli nikakve povrede na njenom licu.

Njihovi psi, Pistol i Bo, posljednji put su bili u medijima 2015. kada ih je glumica prevezla avionom u Australiju a nije ih stavila u karantinu. Inače, Australija ima stroge zakone što se tiče uvoza pasa. Moraju biti prijavljeni i provesti deset dana u karantinu, a kazne vlasnicima koji to ne učine mogu biti čak i do deset godina zatvora. Amber je izbjegla zatvor nakon što je priznala da je falsifikovala dokumente prilikom uvoza terijera.

(24sata.hr)