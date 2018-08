Deset najčuvenijih izjava Dženifer Lopez

Latino diva sa jednom od najimpresivnijih karijera u svijetu šoubiznisa, nema problema sa stavom, kao ni sa tim da isti izrazi.

Svoju karijeru u šou biznisu započela je u skeč komediji pod nazivom In Living Color i to kao plesačica, davne 1991. Dve pune godine bila je u regularnoj postavi ovog serijala, a onda je odlučila ozbiljnije da se pozabavi glumačkom karijerom.

Prvu glavnu ulogu dobila je u filmu Selena, ostvarenju iz 1997. godine, biografskoj priči o životu i tragičnoj smrti najčuvenije meksičko-američke pjevačice, koja je dvije godine prije snimanja ovog filma, ubijena.

Svoju prvu glavnu ulogu Dženifer je uspjela da kruniše Zlatnim globusom.

Ubrzo su uslijedili zanimljivi tv filmovi i romantične komedije i to sa filmskim partnerima, na kojoj su joj svi mogli pozavidjeti: Jack Nicholson, George Clooney, Matthew McConaughey, Antonio Banderas.

Iako joj je filmska karijera krenula uzlaznom putanjom, ambiciozna Amerikanka portorikanskog porekla, odlučila je ipak da se okuša u svojoj prvoj i jedinoj ljubavi - muzici.

1999. izdala je svoj prvi hit singl If you had my love i debi album.

Od tada se posvetila vrlo uspješnoj muzičkoj karijeri, a 2001. godine postala je prva žena kojoj je se u isto vrijeme album nalazio na prvom mjestu prodanosti, kao i film na prvom mjestu gledanosti (The Wedding Planner sa Matthew McConaughey-em).

Iako je većina smatrala da će se jedna od njenih karijera sigurno ubrzo završiti neslavno, pa čak i obje Džej Lo je zajedljivce demantovala i to čini i dalje, moramo priznati: vrlo uspješno.

U međuvremenu se ostvarila u ulozi majke, a iako joj sreća u ljubavi nije bila pretjerano naklonjena, latino diva ni u jednom trenutku nije digla ruke, već se poslije svakog kraha vratila na noge ne odustajući od standarda koje je sebi zacrtala.

Odvažna, borac i puna ljubavi, Dženifer Lopez je žena čije ćemo izjave citirati u mnogim godinama pred nama, sigurni smo.

"Sumnja u sebe je ubica. Morate znati ko ste i koji su vaši standardi".

"Uvijek se šalim oko izjave da vas hejteri zapravo motivišu, ali jeste tako. Svi imamo takve osobe u svojim životima, ljude koji u njih sumnjaju ili čine da se osjećaju manje važnima no što jesu. Neophodno je da imate vjere i vjerujete u sebe i to je nešto u šta duboko morate da zaronite. To je nešto što mora doći iz vas, niko vam to ne može dati".

"Nije ok zvati nekoga divom, samo zato što radi više od svih ostalih".

"Morate da radite stvari koje vas čine srećnima. Kao žene, trudimo se da dajemo mnogo i brinemo o mnogima, ali zato ne smijemo zaboraviti da brinemo o sebi".

"Moj život poznate ličnosti, potom onaj dupli u muzičkoj i filmskoj industriji nije nešto što me plaši, za mene je sve to izazov".

"Ja sam pozitivna - odlučna da guram napred, odgajam svoju decu i radim najbolji mogući posao kao majka, zabavljač i osoba".

"Kada nisam u pravu, spremna sam da naučim lekciju i krenem dalje suočavajući se sa izazovima koji me čekaju. Za mene to je kreiranje sopstvenog života. Radeći svoj posao najbolje što znaš, pritom trudivši se da budeš najbolje što jesi".

"Kada sam započela karijeru na televiziji, ljudi u mom okruženju, kao i moj tadašnji menadžer, svi, govorili su mi kako moram toliko toga da promenim na sebi, ali morate se zauzeti za sebe".

"Nema ničega pogrešnog u vezi mene, mog tijela ili onoga ko sam, vi ste ti koji imaju problem", kada zaista vjerujete u ovo, odjednom i ostali oko vas počnu da vjeruju u ovo takođe".

"Za mene je ljubav kada mi neko kaže da želi da provede ostatak svog života sa mnom i da bi zbog mene ako treba iskočio i iz aviona".

"Imam sopstvene visoke standarde kada je u pitanju ljubavni život i šta je ono što očekujem od partnera, kao i na koji način želim da budem tretirana. Mnogo toga donosim na sto. Ne govrim o materijalnim stvarima, već o tome što imam da ponudim kao osoba - ljubav i povjerenje i sve ono što jednu vezu čini kvalitetno i dobrom".

(NN/elle.hr)