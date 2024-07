Desingerica: Ženi smeta kad pljujem u usta ljudima, ali ja to volim

Dragomir Despić Desingerica trenutno poput brojnih svojih kolega boravi u Crnoj Gori, a prije početka jednog nastupa pred kamerama otkrio je detalje svogz privatnog života.

Iako je Desingericin poslovni život propraćen brojnim skandalima, na privatnom planu je skroz suprotno, a sada je otkrio da mu je porodica najveća podrška.

„Roditelji su mi velika podrška. U početku su bili malo skeptični, ali nisam se trudio mnogo da im objasnim. Znao sam ja kuda to vodi i kako će da bude. Ceo život pravim gluposti, moji su navikli na te stvari. Jedino na vulgarnosti su malo reagovali, ali od početka su mogli da budu ponosni“, rekao je Desingerica i otkrio zašto supruga nije sa njim u Budvi.

„Nevena je kod kuće, čuva bebu. Nisam ljubomoran što je sama jer nemam razlog, ne da mi povoda da budem ljubomoran. Nisam bio u situaciji da sam prevaren i ne znam šta bih radio u toj situaciji, ne želim ni da razmišljam o tome. Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, mada ja ništa ne radim loše. Radim sve što me čini srećnim na toj bini i ona je to prihvatila“ objasnio je on.

Njegovi nastupi su često na meti kritika, a sada je otkrio da li mu smetaju negativni komentari.

„Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put menjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao“, rekao je ona za „Blic“ između ostalog, prenosi Nova.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.