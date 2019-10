Deu Đurđević tri puta vraćali iz smrti

Zadatak javnih ličnosti je da svojim primerom ukažu na važnost poštovanja propisa. Svakome može da se dogodi nesreća koja se desila meni. Zato, pazite! Čuvajte svoj i tudji život. #abs #agencijazabezbednostsaobracaja #seminar #cuvajzivot #saobracaj #bezbednost

A post shared by DEA Djurdjevic_official (@deadjurdjevic_official) on Oct 1, 2019 at 9:30am PDT