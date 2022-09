DiKaprio iznenadio sve, ima djevojku stariju od 25 godina

Oskarovac, Leonardo DiKaprio ima novu ljubav u svom životu. Priča se da su DiKaprio i DžiDži Hadid u vezi.

Romansa ovog para dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je zvijezda Titanik filma prekinula vezu s 25-godišnjom manekenkom Kamilom Morone.

Moroneova i DiKaprio bili su u vezi godinama prije nego što su prekinuli početkom ljeta.

Leonardo DiCaprio and Gigi Hadid are dating, Page Six reports. pic.twitter.com/Jr2DfvKOnh