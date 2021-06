Dik Van Dajk u 95. godini pokazao kako vježba

Američki glumac Dik Van Dajk pokazao je da je aktivan u vježbanju i sa 95. godina. Nedavno je u CBS-ovoj emisiji 'This Morning' bez problema odradio vježbe u svojoj kući u Malibuu.

"Imam 95 godina i mnogi moji prijatelji ne rade ove vježbe", rekao je glumac u videu na društvenim mrežama i dodao:

"Svi vi starci, slušajte me. Morate ići naprijed. Ja još uvijek plešem i pjevam".

Pratioci su oduševljeni njegovim zalaganjem i sposobnošću u 95. godini života.

Fanovi glumca oduševljeni su njegovim sposobnostima, prenosi 24 sata.

"Ovo je epsko; Kakav čovjek; Nevjerovatan je; Talentovan je na svaki mogući način", pisali su zadivljeni pratioci.

On je inače svoju karijeru započeo kasnih 40-ih u saveznoj državi Ilinoj kao DJ, a na Brodveju desetak godina kasnije. Imao je i vlastitu emisiju 'The Dick Van Dyke Show', a kroz karijeru ostvario je i zavidan broj nastupa na filmskom platnu.

