Dikapriova bivša sada ljubi ovog frajera, mnogo je mlađi od njega (FOTO)

Glumica Kamila Morone nedavno je uslikana u društvu novog dečka - američkog režisera muzičkih spotova Kola Beneta u Njujorku.

Kako prenose strani mediji, bivša djevojka Leonarda Dikaprija je uživala u večernjem izlasku sa 28-godišnjim Kolom, a društvo su im pravili Kai Gerber, ćerka supermodela Sindi Kraford, i njen partner, glumac Ostin Batler.

16/07/24: Camila Morrone and her boyfriend Cole Bennett out in a double date with Kaia Gerber and Austin Butler. pic.twitter.com/MpKMiaKp7e