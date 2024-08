Dino Dvornik bi danas slavio 60.rođendan, oglasila se Danijela (FOTO)

Kralj fanka, Dino Dvornik, danas bi proslavio šezdeseti rođendan, a mi samo možemo zamisliti kakva bi to fešta bila.

Sigurni smo da bi se plesalo i pjevalo, jer muzičar – čije su pjesme poput ‘Ti si mi u mislima‘, ‘Ništa kontra Splita‘, ‘Pelin i med‘, ‘Hipnotiziran‘, ‘Africa‘, ‘Jače manijače‘, ‘Zašto praviš slona od mene‘, ‘Ja bih preživio‘ – svijet nije mogao ni zamisliti bez muzike.

Dino Dvornik je živio muziku, uvijek je bio ispred svog vremena, spreman da pomogne mladim muzičkim nadama poput Nine Badrić ili Ivane Banfić.

Preminuo je 6. septembra, no i sam odlazak s ovog svijeta bio je originalan, u njegovom stilu, jer su prijatelji koji su došli na njegov posljednji ispraćaj na sahrani plesali i pjevali njegove pjesme.

Svog Dina na njegov rođendan prisjetila se i njegova supruga Danijela Dvornik koja je na Instagramu napisala:

“Kad me pitaju koja mi je najdraža uspomena… Nemam pojma! Toliko ih je! Nisam uvijek raspoložena za prepričavanje ili sjećanje. To ne znači da je zaboravljen, itekako je prisutan… Ako slučajno i zaboravim na kratko, uvijek se javi iz zvučnika. Pobrinuo se on za to. A jednom davno u nekoj od naših svađa mi je rekao: ‘Dani, ti se mene nikad nećeš riješit!‘ I ka‘ po običaju, nisam to shvatila ozbiljno. Sad shvatam što je pisac htio reći. 60 godina bi danas napunio i sigurna sam da bi plesali. Srećan rođendan”, poželjela je Danijela svom Dinu putem društvenih mrež, prenosi CdM.

