Diva stala u odbranu Majkl Džeksona

Dajana Ros još je jedna slavna osoba koja brani Majkla Džeksona, nakon što je Barbra Strajsend povukla izjave koje su ostavile dojam da s izraženom naklonošću odobrava postupke pokojnog pjevača, prenosi britanski Independent.

Ros je na Twitter objavila nekoliko poruka. Među njima su stihovi tekstova njenih pjesama. Pjevačica je napisala i da će nastaviti da pruža podršku svom preminulom prijatelju.

"Ovo mi je jutros na srcu. Duboko vjerujem da je Majkl Džekson bio i da je još uvijek veličanstvena i nevjerovatna sila, kako za mene tako i za brojne druge", napisala je Ros, te dodala velikim slovima stih iz jedne svoje pjesme: "Stop in the name of love" (Prestanite u ime ljubavi).