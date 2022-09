Đani o svojim čuvenim uzrečicama: "Samo da mi ne traže pare na zajam"

​Pjevač Radiša Trajković Đani, sinonim je za dobar provod, još bolju muziku i bakšiš.

O anegdotama sa njegovih nastupa se naširoko priča, a viralne su postale i njegove uzrečice kojima se koristi na nastupima i privatnim slavljima. Počevši od sada kultne izreke "No Đani, no party" (Nema Đanija, nema žurke), preko "Jao, mama", pa do čuvene "Familijo". Sve su to riječi kojima se Đani obraća narodu koji zabavlja, ali i gosti na njegovim nastupima njemu.

Prilikom gostovanja u jednoj emisiji voditelj je upitao Đanija o tome kako je nastala njegova uzrečica "Familijo", a pjevač je to objasnio na sljedeći način:

"Ja te klince bukvalno doživljavam kao svoju familiju, kao svoju decu i volim s njima da se opustim. I glupo mi je da im kažem: 'Gde si, sine', nego 'Gde ste, familijo moja'. Mislim na svoje fanove, to je moja porodica, moje sve", objasnio je pjevač, a potom u svom stilu dodao:

"Samo da mi ne traže pare na zajam", prenosi Pink.