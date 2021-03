Đani pokazao kako je izgledao u mladosti, niko ga ne bi prepoznao

Folker Radiša Trajković Đani podelio je na Instagramu fotografiju iz mladosti, te je pokazao fanovima kako je nekada izgledao.

Naime, on je podijelio uspomenu za prijateljima, a na prvi mah mnogi ga ne bi prepoznali.

On je izgledao dosta drugačije, s obzirom da je bio mršaviji.

"Biješe davno. Moravci moji", napisao je on uz sliku.

Inače, Đani je na estradi više od dvije decenije, a iza sebe ima ukupno osam studijskih albuma.

Takođe, pjevač je poznat i kao neko ko nema dlake na jeziku, pa tako nerijetko svojim izjavama intrigira javnost. U nedavnom intervjuu on je otkrio šta je tajna njegovog dugog braka sa suprugom Slađom sa kojom ima dvojicu sinova – Miloša i Marka, piše "Kurir".

"Brak smo sačuvali dobrim seksom. Ako vjerujete, nama je seksualni život bolji sada nego kad smo bili mladi. Samo udri, i u kući odmah opštenarodno veselje. Djevojke, žena, švalerke, sve to imam i to me čini momkom", rekla je Trajković.