Đani saopštio važnu odluku menadžerima nakon što je izvisio na dočeku olimpijaca

Folker Radiša Trajković Đani danima je u jeku interesovanja, nakon što se oglasio vidno ljut nakon slavlja koje je organizovano u čast sportista prije nekoliko večeri, na kojem, kako tvrdi, zbog koleginica nije stigao da zapjeva.

On se jutro nakon slavlja odmah oglasio, te naveo da je ponižen, nakon čega se njegova supruga Slađa oglasila.

Međutim, Đani je sada donio odluku koju je saopštio menadžerima - da ubuduće mora tačno da se zna kad on nastupa i to da se ispoštuje u suprotnom neće da popunjava prazno mjesto nego će on da nađe način kako da se zahvali onima koju su ga pozvali.

"Ako je neko fer onda je to Đani. On svakome želi da izađe u susret, naročito kada cela Srbija slavi i kada naši sportisti, umetnici, ma bilo ko želi da ga čuje. On je bez ikakvog ličnog interesa bio na ovoj zabavi. I zaista je tako kako je rekao, prvi je došao. Nije hteo da se gura i strpljivo je čekao svoj red. Zato da se ne bi ovako nešto ponavljalo, Đani je odlučio da ubuduće mu se tačno kaže satnica kad nastupa i toga će da se pridržava", priča izvor blizak pjevaču, tvrdi Kurir.

Podsjetimo, njegova supruga Slađa oglasila se za Telegraf, jutro nakon slavlja na kojem nije pjevao i otkrila šta se dogodilo.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.