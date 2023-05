Đanijeva supruga ima vanbračnog sina

Radiša Trajković Đani u dugom i skladnom braku je sa Slađanom Trajković sa kojom ima i dva sina a nedavno je dobio i unučiće.

Međutim, malo ko zna da Slađa ima vanbračnog sina koji ima 29 godina i živi u Americi, sa kojim je u odličnim odnosima a o tome govori i činjenica da je njen i Đanijev sin Miloš, svom prvom sinu dao ime Nikola, po najstarijem bratu.

"Pričalo se da Slađa krije da ima sina, da Đani i on ne razgovaraju i da to dete niko ne viđa, navodno je on pre ne znam koliko godina zamerio Slaši kako je obezbedila pomoć uz Đanija svo troje dece, a njemu nije dala ništa, ali to nije tačno. Ta tema jako boli Slađu da se priča kako sin traži Đanijeve pare i da su zato u lošim odnosima. Istina da se ne viđaju često, jer on živi i radi u Americi, ali dolazi on u Beograd i tad se vide. On je sa Milošem, Markom i Sofijom u kontaktu, čuju se, kao i sa Slađom, a Đanija baš voli. Kada su se Đani i Slađa venčali i dobili Miloša, Đani je njoj rekao da ako želi dete može da dovede da živi sa njima, ali je njemu u Americi bilo super, išao je u školu, imao drugare i ona nije htela da mu kvari iako je patila što nije pored nje. Tako da samo zli jezici šrie priče da je odbacila dete", priča za Star Slađina drugarica, a to je potvrdila i sama Slađa:

"Nikada nisam krila, uvek kažem da imam četvoro dece. Đanija on gotivi, kao i Đani njega i deca ga vole i u kontaktu su. On živi i radi u Americi, završio je dva fakulteta, prelep, prepametan momak. Ja nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe. Naš sin je momak, ostvaren, nije dete. Mnogo je godina prošlo kako ja nisam sa tim čovekom. Nikola kad može dođe u Beograd i tad se svi viđamo sa njim", kaže Slađa.