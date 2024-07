Dječak iz "Dva i po muškarca" neprepoznatljiv (FOTO)

​Angus T. Džons konačno se pojavio u javnosti, i malo ko je mogao da ga prepozna.

Za one koji se još uvijek muče da pogode o kome je riječ, u pitanju je Angus T. Džons, dječak koji je igrao rame uz rame sa Čarlijem Šinom u hit seriji "Dva i po muškarca".

Nekada najplaćenija zvijezda danas ne izgleda isto kao nekada, a iako je do prije godinu dana puštao kosu "zarad Hrista", sada je istu potpuno skratio. Doduše, još uvijek pušta bradu, i zaista morate dobro da se zagledate da biste prepoznali nekada čuvenog Džejka Harpera.

Zapravo, vlada mišljenje da ga je upravo vjera u Boga, tačnije opsesija uslovno rečeno "uništila". Koliko se promijenio svjedoči i to što su porodica i prijatelji smatrali da mu je mozak ispran.

Angus T Jones: 'Two And A Half Men' Alum Spotted In Rare Public Sighting In LA https://t.co/p7ufncHZ1y pic.twitter.com/toxMrb8SwZ