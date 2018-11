Djevojka Darka Lazića objavila prvu fotografiju iz bolnice

Lave,kralju,mrgude Ajdee,dosta izlezavanja,cekamo te...Nedostajess Puno nam srce kada imamo prilike videti po neku sliku,da vidimo da si bolje,da si veseo,da imas osmeh taj najlepsi na licu...Volimo te,uz tebe smo #people #bed #room #family #hospital #portrait #medicine #patient #bedroom #technology #tech #techie #geek #techy #reclining #offense #healthcare #snypechat

A post shared by Podrska za naseg Darka (@_podrska_nasem_darku) on Nov 26, 2018 at 10:56am PST