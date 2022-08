Djevojka Džefa Bezosa jedva smjestila grudi u haljinu

Džef Bezos i njegovu djevojku, novinarku Loren Sančez nedavno su uslikali paparaci nakon večere u Mejfer hotelu u Londonu.

I dok je zaljubljeni milijarder bio u polo majici i teget pantalonama, Sančezova je prošetala u bijeloj haljini od 2.590 funti koju potpisuje Alaia i izazvala je veliku pažnju.

Ono što je u prvom planu je Lorenin dekolte, a kako su neki korisnici primijetili, stomak je toliko uvukla da je dobio neprirodan izgled.

"Ne može novac da obezbjedi dobar ukus", pisali su.

All eyes on Jeff Bezos and Lauren Sanchez as they step out for London dinner date https://t.co/lL36k9cvXZ