Djevojka Kevina Trapa, golmana Pari Sen Žermena i reprezentacije Njemačke Izabel Gular zablistala je na 71. izdanju filmskog festivala u Kanu.

Manekenka i glumica pojavila se u izazovnom izdanju na crvenom tepihu i očarala sve prisutne.

Brazilska ljepotica je inače sedam godina starija do njemačkog golmana s kojim je u vezi od 2016. godine. Za Izabel kažu da ima najzavidniju figuru u modnoj industriji, ali to i nije neko iznenađenje s obzirom na to da je već 11 godina "Viktorijin anđeo“.