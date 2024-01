Djevojka sa grudima duplo većim od prosjeka otkrila koliko je hirurških zahvata imala (FOTO)

Pejdž Britiš je potrošila oko 40.000 funti na svoje grudi. Iako tvrdi da uopšte nije zažalila zbog toga, nikada nije mogla da pronađe kupaći kostim koji joj odgovara. Obožava kada ističe svoje impresivne obline u prelijepim bikinijama, ali priznaje da je uvijek teško pronaći pravi kupaći kostim.

Ova 28-godišnjakinja voli svoje grudi uprkos tome što joj izazivaju bolove u leđima, pa čak i tvrdi da ne može da izađe u grad, a da druge žene nisu ljubomorne na njen izgled.

Manekenka je potrošila nevjerovatnih 80.000 funti na svoj izgled i sa entuzijazmom se "napunila plastikom" nakon što je do sada 14 puta otišla pod nož. Na društvenim mrežama kako bi podijelila svoje muke, Pejdž je objavila svoju fotografiju u bikiniju i rekla:

"Ovo se dešava kada bikiniji dolaze samo u kompletu tako da donji dio odgovara, a gornji dio... pa, zar ne?"

Čini se da njeni pratioci vole objave koje dijeli sa njima, te svaka prikupi bar 16.000 lajkova. Takođe, u jednoj objavi, pitala je svoje pratioce da li bi išli u spa sa njom.

"Fantastična", "Prelijepo lice", "Mnogo si slatka", "Predivna", "Naravno da da!", komentarisali su.

Pejdž tvrdi da joj druge žene zavide na njenim velikim grudima - koje su duplo veće od britanskog prosjeka – ali ne dozvoljava da negativni komentari utiču na nju.

"Oni su samo ljubomorni. I sama se oblačim prilično skromno, ali ne mogu da pobjegnem od osuđujućih pogleda i buljenja. A ljudi koji imaju hrabrosti da to kažu (zli komentari) na mreži pitaju 'Šta si to uradila?' i kažu zgroženi su, ali hejtera će uvijek biti i ne brinem se da ću nekoga uvrijediti. To je kao zavisnost. Zbog veličine grudi, leđa me bole, ali u mojim očima, sve je vrijedno toga" zaključila je ona za "Miror".

