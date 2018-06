Điđi Bufon mamio poglede na plaži

Legendarni italijanski fudbalski golman i jedan od najboljih čuvara mreže u istoriji Đanluiđi Bufion (40) odmara od zahtjevne i teške sezone. Slavni Italijan je dao sebi oduška i pojavio se na jednoj plaži u rodnoj Italiji, što nije promaklo znatiželjnim paparacima.

Bio je zanimljiv njima, ali je mamio i poglede drugih posjetilaca na plaži. Bufon, koji je prošlog mjeseca saopštio da napušta Juventus poslije 17 godina, bio je u društvu jednog prijatelja, a na radost mnogobrojnih žena pokazao je mišićavo tijelo te dao svima do znanja da još nije za fudbalsku penziju.

Nije poznato da li je s njim bila dugogodišnja djevojka Ilarija D'Amiko, s kojom planira da se oženi ove godine. Proslavljeni as je već nekoliko godina u vezi sa zanosnom italijankom novinarkom s kojom ima sina. To će mu ujedno biti drugi brak s obzirom na to da je bio u trogodišnjem braku sa češkom manekenkom Alenom Šeredovom, s kojom ima dvoje djece.

Konačnu odluku o nastavku karijere donijeće nakon 30. juna, kada mu zvanično ističe ugovor s Juventusom. Prema ranijim najavama, Điđi će gotovo sigurno postati novi golman Pari Sen Žermena. On bi navodno trebalo da potpište dvogodišnji ugovor vrijedan 14.000.000 evra, što je pomalo nevjerovatno kada se zna da je zakoračio u petu deceniju života i da je u Torinu zarađivao 4,5 miliona. Za "staru damu" je branio na 639 utakmica u Seriji A, devet puta je osvajao Skudeto, pet puta Superkup Italije i četiri puta Kup. Takođe, s reprezentacijom Italije je 2006. osvojio titulu svjetskog prvaka.