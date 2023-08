Đogani otkrio zašto ga nema na porodičnim okupljanjima

Denser Đole Đogani napokon je progovorio o porodici, ali i o porocima koje je imao njegov brat Gagi.

Naime, Đole je najprije otkrio da li ga je povrijedilo to što nije bio pozvan na Ninin osamnaesti rođendan.

"Pa nije me povredilo. Znaš kako, nekako smo mi tu podeljeni, mi u suštini što se tiče tog dela tamo, ne ulazimo i ne izlazimo. Moj Adriano komunicira sa Ninom, i oni se druže, kad Đole

su u pitanju izlasci, među njima je razlika samo godina dana. Evo bio je Adamov i Sarin rođendan. Svi su bili tamo i Gagi i Adam i Nina i Luna i Marko. Svi u kući, ludilo je bilo. Adriano mi je slao slike", rekao je on, pa dodao:

"A ja sam tu ipak neko ko iz nekog razloga... ili se plaše ili imaju tu neku tremu ili ono, takav sam od početka. Ne može svako da mi priđe na način na koji eto oni to žele ili šta već. U tom slučaju postoji taj jaz, postoji ta takozvana distanca gde ne mogu baš da dođem i da se opustim u situaciji u kojoj oni žele da budu opušteni, a da ja budem tu".

Đole je više puta istakao da se nikada nije drogirao, kao i da nije koristio alkohol, međutim, njegov brat Gagi je u jednom trenutku skrenuo sa puta.

"Ne bih baš puno pričao o tome zato što iskreno nisam ni znao šta se dešava dok nije bilo kasno. Meni niko nije ništa ni rekao, niti je smeo da mi kaže da se dešava tako nešto. Saznao sam sve tek kad je bilo kasno i kada se on skoro izvukao iz svega toga. Prespavao sam to jer nekako nijedna informacija nije stigla do mene. Ne bih ulazio u to jer je to njegova privatna stvar. Nek priča on o tome. Znam da je moj brat onako zdrav čovek u smislu njegovog odnosa prema ljudima, prema okolini, u kojoj se on nalazi. On nikada neće povrediti nikoga. Komšiju neće povrediti, a kamoli svoje ljude, porodicu, familiju", istakao je on, pa dodao:

"On je duša od čoveka i nije mogao da se suoči sa sobom, sa nekim promenama koje se dešavaju u raznim periodima života. Ipak, on sad ima 50 i nešto. Mi se u toku života svi menjamo i imamo svoje životne priče. Tu su bile i ženidbe i razvodi i ovo i ono i sad tu karijera i karijera u piku, kada si najpopularniji najbolji... Ne zaboravimo da su Gagi i Đogani iz tog nekog vremena bili mnogo, mnogo popularniji nego što su danas ovi klinci Buba, Jala, Rasta, samo što oni ne znaju. Oni su zaboravili, oní ne znaju istoriju muzike kod nas. Kod nas se ta istorija zaboravi, oni zaboravljaju, nisu nikad ni čuli, a televizije i mediji se ne bave "kucamo na vrata zaboravljenih snova", što je radio Marko Marković za sportiste. Značí, ne bave se.

"Klinci koji sad imaju 10 godina ili 12 i 13 znaju za Jalu i Bubu, za 5-6 godina, ako oni ne budu još u centru i ako ne budu radili, nisu u medijima, oni će da se zaborave. A da su se bavili, recimo, nama ili da pogledaju moj film "Život i scena" ili da pogledaju "Mali da se vrate..." Svi padaju na glavu kao pojavio se Cobi i snimio pesmu "Leto je, a meni u srcu hladno je", ti dobro znaš 95. ko je to rekao. To je reč koju sam ja izgovorio, ja sam to napisao i to je moje autorsko delo", rekao je on za Skandal.