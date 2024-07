Đoković: Želim da naučim ruski

Čovjek sa znanjem brojnih jezika je naš Novak Đoković, što mu je kroz karijeru obraćanjem na jeziku domaćina pomagalo da pobere simpatije publike.

Čule su se neke riječi i na jednom od treninga na nemačkom, koje nisu za javnost, ali tek toliko da se pokaže da vlada i tim jezikom.

Poslije pobjede nad Vitom Koprivom na startu Vimbldona (6:1, 6:2, 6:2), Đoković je objasnio odakle potiče posvećenost ka učenju jezika.

"Oduvek sam voleo jezike od malih nogu i tenis je sport koji zahteva konstantno putovanje i da si posvećen njemu. Čak i u juniorksim godinama ima mnogo turnira u različitim delovima sveta. Mi iz Srbije nismo imali puno prilike da igramo turnire koji su na željenom nivou u tim juniorskim kategorijama kod nas u regionu pa smo morali da putujemo širom Evrope, Amerike, Bliskog istoka... Onda si primoran da naučiš barem engleskix, koji sam imao u školi. Imao sam i nemački i tu sam imao neku bazu. Onda sam i živeo određeni period između 12. i 16. godine kod Nikija Pilića u Nemačkoj i onda sam tu i propričao nemački", rekao je Đoković, prenosi b92.

Pa je dodao.

"Engleski je najzastupljeniji i najkorišćeniji jezik univerzalno i italijanski isto tako kroz rad i saradnju sa ljudima koji su iz Italije, koji su mi bili teniski treneri, kondicioni treneri, menadžeri. U jednom trenutku sam bio okružen Italijanima i uvek mi se dopadao taj jezik."

Progovorio je o poznavanju više jezika.

"Imam tendenciju da učim jezike i nekako mislim da što više jezika znaš više vrediš i više poštovanja ukazuješ, a i dobijaš od ljudi koji dolaze iz te zemlje iz te regije u kojoj se priča taj jezik", kazao je on.

Pa je nastavio.

"Nekako čovek kada napravi taj napor i potrudi se da bar nekoliko fraza u tom jeziku nauči kada posećuje tu zemlju. Mislim da je to jedan iskaz poštovanja i uvažavanje kulture i tradicije zemlje u kojoj gostuješ. Ja sam sa tim pristupom odrastao i vaspitavan sam i uvek sam imao želju i volju da učim jezike."

Moderna vremena i tehnologije olakšavaju proces učenja.

"Prirodno je dolazilo jer si u svlačionici okružen sa mnogo jezika i pitanje da li ti želiš i da taj neko želi sa tobom malo da porazgovara na tom jeziku ili da ti pomogne. Ali, brzo se uči jer danas imamo te veštačke inteligencije, internet programe i mmnogo kurseva onlajn da se radi i samo je potrebno da se čovek odluči za to i napraviš vremena ako želiš, a ako ne želiš i pronađeš izgovor", objašnjava Novak.

Sljedeći jezik koji želi da nauči je ruski.

"Voleo bi da naučim (ruski) jezik i nadam se da će mi doći malo brže s obzirom na slovenske korene između našeg i njihovog jezika. To mi je velika želja. Za kineski, za te jezike daljeg istoka, i to bi voleo, ali je možda sad to nerealno jer su to jeziici koji malo više vremena zahtevaju i moraš malo više da se posvetiš tome", zaključio je Novak.

