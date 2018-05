Đoković slavi rođendan: Velikih 31!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas slavi 31. rođendan.

Đoković je objavio post na društvenim mrežama i rekao kako je ovaj rođendan posvetio Fondaciji Novak Đoković i rekao da je srećan što je svih ovih godina okružen ljudima koje voli.

"Danas je velikih 3-1!!! Ludo je kako vreme leti i svakim danom sve više shvatam kako sam bio srećan svih ovih godina što sam bio okružen ljudima koje volim i što sam napravio karijeru na terenu. Znam kako je teško odrastati u teškim uslovima, uz probleme i kako malo može da znači mnogo. Zato sam odlučio da ovaj rođendan posvetim onome što mi je blisko srcu - Fondaciji Novak Đoković. Počeli smo rad 2007. godine i od tada našim tim u Srbiji pomaže deci, pogotovo onoj sa posebnim potrebama, da odrastaju, razvijaju se i igraju, budu maštoviti, ai i da uče da poštuju druge i da čuvaju prirodu", napisao je Đoković na društvenim mrežama.

Pozvao je sve da mu se pridruže u ovoj "misiji".

"Vaša pomoć će značiti mnogo, doprineće! Bilo da donirate 5 ili 500 dolara, znači! Svaka pomoć je važna", naveo je Novak uz zahvalnost svima koji su se već uključili u podršku Fondaciji.

Na Novakovom Twitter nalogu "pljušte" rođendanske čestitke, a ovim putem i ekipa portala "Nezavisnih" mu čestita velikih 31.

Today is the big 3-1! This year I’m dedicating my birthday to the @novakfoundation and #earlychildhood education. Head over to my Facebook page to come take part and help raise funds to send 442 children to pre-school #Care4Kids #BelieveinTheirDreams (link in bio) pic.twitter.com/VU7boWQd1q