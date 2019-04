Đoković uživa na plaži sa porodicom

Proslavljeni sportista Novak Đoković u više navrata isticao je koliko mu znači porodica, te koliko cijeni svaki trenutak proveden sa suprugom Jelenom i djecom Tarom i Stefanom, a njihove posljednje fotografije izmamile su mnogima širom svijeta osmjeh na lice.

Na slikama o kojima se i te kako priča vidimo Novaka Đokovića kako uživa sa ženom na pjesku, dok su u blizini njihovi nasljednici.

Sudeći po fotkama, čini se da im je baš sve potaman, dok osmjeh sa lica nisu skidali, piše Blic.rs.

Na pojedinim fotografijama vidimo Noleta kako leži preko Jelene na plaži, dok mali Stefan skače po njima, što je oduševilo sve.

A post shared by Juca Kovacevic (@star_of_tennis_djoker_nole) on Apr 28, 2019 at 4:11am PDT

Novak se okružio najmilijima u pauzi između profesionalnih obaveza, a vjerujemo da bi mnogi voljeli da su na njegovom mjestu.

Family: WHERE LIFE BEGINS & LOVE NEVER ENDS Wonderful view of family Djokovic All credit to incredible @BasiaID#Djokovic #familytime #FamilyFirst #familygoals #love #motivation #NoleFam pic.twitter.com/nEwaFwcD7o