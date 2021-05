Đole najavio film o porodici Đogani

Jedan od najpopularnijih densera devedesetih Đole Đogani poručio je da je on jedna od rijetkih koji je uspio da uštedi novac, dok se većina javnih ličnosti žali na finansijsku situaciju.

"Ljudi ne znaju kako estrada funkcioniše. Svako od pevača ko kasni na nastupe, ponaša se bahato u jednom trenutku bude megazvezda, ali ga posle nema. Ako si ti radio i uštedeo, nisi trošio na gluposti, mogao si da uštediš. Mi se ne kockamo, ne pijemo, ne drogiramo se, a to su stvari na koje ode veliki novac. Misliš da će večno trajati to što zarađuješ, ali se ne ispostavi tako", rekao je Đole i najavio dokumentarni film porodice Đogani.

Kako kaže to će biti priče iz devedesetih za koje publika do sada nije znala.

"Radio sam film pet godina. Dali smo projekat bitnim ljudima iz RTS-a. Zainteresovani su za to i čekamo u skorije vreme da se sve realizuje. Biće puno toga u okviru filma što publika nije znala. Pričamo priče o devedesetima. Za muziku nije bilo žestoko vreme i to je jedna svetla tačka devedesetih. Žestoki momci u to vreme su bili ljudi sa kodeksom i oni nisu dirali pevače. Nas su obožavali i slušali našu muziku".

(MONDO/Blic)