Đorđe David otkrio kakav mu je odnos sa suprugom i kćerkom

Đorđe David otkrio je da ne živi sa svojom suprugom Anom i ćerkom, ali da su njihovi odnosi najnormalniji, samo zbog drugih okolnosti trenutno nisu u mogućnosti da žive pod istim krovom.

On ne krije da često zbog porodice i posla sebe stavlja na poslednje mesto, ali to ne smatra greškom.

"Porodicu uvek stavljam na mesto broj jedan. Otkako se Staša rodila, ona je na prvom mestu, zatim Ana, a onda moj bend, jer je to moja porodica i identitet. To je moja krv, srce i snaga. Da bih ja bio kako treba, sa strane radim stvari koje me drže u fokusu. Porodica je ono što te čini radosnim, ono gde se ulažeš i što ti uzima emociju", istakao je Đorđe za "Blic", koji je, podsjetimo, nedavno otkrio da ne živi u istom stanu sa suprugom i ćerkom:

"Ne živim sa porodicom, ja sam u jednom stanu, a Ana je sa detetom u drugom. Sa nama je sve u redu, suprugu volim najviše na svetu, ali zbog određenih životnih okolnosti, trenutno smo razdvojeni, dok ne rešim stambeno pitanje", otkrio je Đorđe David u jednom intervjuu.

Pevač takođe nikada nije krio svoje emocije, te otkrio kada je i zbog čega posljednji put plakao:

"Muška suza je, kažu, najteža. Ja ipak mislim da je ženska. Muškarci koji ne plaču, ja se plašim takvih ljudi", priznao je David i dodao:

"Plakao sam na probi kada je jedan moj kandidat otpevao baladu, ali nisam bio jedini. Imao sam naočare, gledao u patos i kada sam podigao glavu sa video i ostale. Mi koji se bavimo ovim poslom, kad je emocija u pitanju, te stvari osećamo mnogo snažnije. Mi smo trenirani za takve stvari. Pre toga sam plakao kada se ovaj užas dogodio. Kad čuješ kao vest, da se to dešava "preko bare", naravno da je strašno, ali kad se to desi na devet kilometara od zgrade u kojoj ja stanujem, ta škola je udaljena devet kilometara od škole u koju ide moja Staša, onda osetiš strahovit poraz i tugu. Osetiš se nesigurno, shvataš da postoje paralelni svetovi koje je tehnologija donela i koje klincima mute mozak. Roditeljima želim da kažem da moraju mnogo više vremena i pažnje da posvete deci", kaže Đorđe David.