Đorđe David se rasplakao: Nemam sna

Roker Đorđe David organizvao je danas konferenciju za medije na kojoj je do detalja opisao nesreću koju je doživio u Sjevernoj Makedoniji, u kojoj je stradala jedna žena.

David je u Grandov studio stigao u gradskom, malom automobili, vidno neraspoložen.

Nakon svega, prvi put se javno oglasio i otkrio šta se dogodilo kobne večeri kada je na autoputu, u Sjevernoj Makedoniji izazvao nesreću u kojoj je stradala jedna žena.

"Prvo hoću da javno prvi put izjavim saučešće suprugu Ahrimu koji je izgubio suprugu. Njegova ćerka je nepažnjom ušla u traku, ona je neko ko je tek položio vozački ispit i posle jako kratko vremena doživela nesreću. Saosećam se sa njegovim bolom i brigom, imam ćerku koju želim jednog dana da obradujem autom i vizačkim ispitom. Kada sam ja prvi put seo za motor, rečeno mi je da sam stavio metak u cev", rekao je on.

Kako je naveo, fizički je vidno "propao" zbog lošeg sna i briga koje su ga snašle, ali ističe da je psihički jak.

"Mislim da se i na meni vidi da sam fizički vidno propao, to je zato jer nemam sna, to su scene koje su tek počele da se vraćaju. Meni je jako važno da vi mediji shvatite koliko je ovo važno. Mislim da sam jedan od najjačih kada je psiha u pitanju, ali su ovo stvari koje te polome kao šibicu. To je nešto s čim ću se ja boriti, moram sebi da napravim izazov i da budem što jači. To je sad moja borba sa samim sobom, uvek sam bio pobednik, biću i sad", naglasio je Đorđe David.

Do detalje je ispričao šta se na autoputu dogodilo kobne večeri.

"Nekih desetak dana sam bio tamo, imao sam obaveze u vidu veštačenja, radili su tragove kočenja itd, imao sam veliku pomoć od samog starta od dvoje ljudi dole. Imam advokata koji me je zastupao tamo, imam ga i ovde u Beogradu. Jednom godišnje ću morati da se javim u Tužilaštvo ili kada budu oni naložili, to je moja obaveza sada", - rekao je on i dodao:

"Tri četiri dana pre nemilog događaja sve je išlo super, bio sam srećan i ponosan na sebe i na bend, javljao sam se kući... U subotu ujutru kada sam krenuo, bila je nenormalna oluja i vejavica koja je bila baš iznenađenje. Stigli smo u Skoplje, popili smo kafu, negde oko 7:15 uveče sam krenuo za Beograd, negde oko 2.400 metara pred granicom se ta priča desila. Toj priči je predhodilo to da je devojka ušla u suprotnu traku autoputa i direktno se sudarila sa automobilom gde su svi povređeni, ne znam šta je poslednja informacija. Osoba koja je bila u automobilu koji je pogrešio pravac, majka devojke koja je bila za volanom, iz totalnog šoka žena je izašla napolje, ne znam šta se desilo ni kako. Bila je nepovređena ili sa lakšim povredama, ja iz jednog snopa svetlosnog koji mi je došao sa desne strane, od pumpe koja se nalazila sa desne strane, ušao sam u totalni mrak. U tom trenutku sam uleteo u oblake magle, smanjio sam brzinu i u jednom trenutku mi se učinilo da nešto nije okej. Sve se desilo u sekundi. Ja sam skrenuo desno da siđem sa autoputa da promašim sve što se oko mene nalazilo, ta nesreća, primetio sam ženu sa belim kaputom i to se desilo. Auto kada se zaustavio, ja sam iskontrolisao sebe, izašao iz auta, to što sam video to je bilo strašno. Nisam znao šta se dešava. Video sam čoveka kom je glava bila otvorena, mislio sam da sam njega udario. Mene su odvezli u bolnicu, posle su mi rekli da sam udario ženu", rekao je Đorđe David.

