Dolazi dokumentarac o suđenju Depa i Herdove

Dvodijelni dokumentarni film o suđenju za klevetu glumca Džonija Depa protiv bivše supruge Amber Herd bit će objavljen 19. septembra.

Pod naslovom "Johnny vs Amber: The US Trial", dokumentarac sadrži intervjue s Depovim advokatima, pravnim stručnjacima i novinarima, zajedno sa snimcima iza kulisa suđenja koje je održano između aprila i juna ove godine, piše "NME".

Prva epizoda će istražiti Dppovu stranu događaja, pokrivajući njegovo “nasilno djetinjstvo i zavisnosti o drogama” i predstavljajući “alternativnu verziju događaja koji pokazuju da je Džoni i sam žrtva porodičnog zlostavljanja”.

U drugoj epizodi detaljno će prikazati Herdovu, uključujući "njen detaljan opis navodnog se*sualnog napada prvi put ispričan pred kamerom" i kako su je "zagovornici Depa nemilosrdno napali putem društvenih medija", kako je navedeno u saopštenju za javnost.

"Serija daje forenzički prikaz ključnih dokaza i prekretnica slučaja s obje strane, dopuštajući gledaocima da sami odluče kome vjerovati", stoji u službenom sinopsisu.

(Index)